«Матрешку Москвы» в парке «Зарядье» переводят на летний режим работы

Достопримечательность «Матрешка Москвы» в парке «Зарядье» переходит на летний режим работы из-за увеличения продолжительности светового дня – вечерние программы будут начинаться на час позже. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы переводим инновационную достопримечательность «Матрешка Москвы» на летний режим работы до октября. За это время покажем новые познавательные сюжеты к государственным и городским праздникам, а также продолжим демонстрировать мультимедийную программу «Россия объединяет», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Со вторника по пятницу и по воскресеньям сюжеты о географии, культуре и традициях России, а также цифровые интерпретации сказок Александра Пушкина будут показывать каждый час с 19:00 до 21:00. По субботам предусмотрен дополнительный показ в 22:00.