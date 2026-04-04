Названы самые популярные регионы для отдыха в глэмпингах на майские праздники

Самыми популярными для отдыха в глэмпингах на предстоящие майские праздники регионами РФ стали Московская область, Карачаево-Черкессия и Краснодарский край. Об этом сообщили в беседе с ТАСС в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

Глэмпинг (англ. glamping) - разновидность кемпинга, объединяющая сервис гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Слово происходит от слияния английских слов glamorous (гламурный) и camping (кемпинг).

"В пятерку регионов - лидеров по популярности для отдыха в глэмпингах на майские праздники входят Московская область, Карачаево-Черкессия, Краснодарский край, Калининградская и Ленинградская области", - рассказали эксперты.

По словам экспертов, средняя стоимость бронирования в глэмпингах по РФ на майские праздники в этом году составляет 10,3 тыс. рублей, что на 6% меньше за аналогичный период 2025 года.