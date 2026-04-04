Популярные традиции и ритуалы городов Сибири, о которых стоит знать туристам

Сибирские регионы все активнее обзаводятся новыми символами и связанными с ними традициями. Жители вовлекаются в процесс: одни статуэтки наряжают в разные одежды, другим трут лапы, а у третьих загадывают желания. «ФедералПресс» рассказывает о ярких традициях городов Сибири, которые стали неотъемлемой частью локальной культуры.

Красноярск: суслики в нарядах и коты-казначеи

В Красноярске бронзовые суслики – настоящие звезды. С момента их появления местные жители превратили статуэтки в истинных модников: то шарфики ручной работы им свяжут, то разные шапочки изобретут, то шубу из меха малышам подарят, а на днях специально к премьере фильма «Королек моей любви» (16+) сусликам сшили яркие индийские наряды из парчи и атласа!

Еще одна традиция, связанная с этими статуэтками, – создавать новые: по задумке бронзовых сусликов должно было быть всего десять (соответствующих каждой букве из названия родного города Красноярска), но местным жителям и организациям настолько понравилась идея с фигурками зверьков, что регулярно «рождаются» дополнительные, олицетворяющие тот или иной род деятельности. Например, недавно появился суслик-айтишник, также уже есть суслик-инженер, суслик-студент и даже суслик-повар, созданный по инициативе одного из известных ресторанов города.

Еще одни бронзовые статуи, которые полюбились горожанам, в особенности студентам, – коты на здании местного Педагогического университета. Учащиеся вузов нашего города нет-нет да и попробуют закинуть монетку в тарелочку, принадлежащую этим милым животным. Задумка проста: удалось попасть в блюдечко – «халява» на экзамене обязательно придет.

Иркутск: зеленый Бабр и байкальские Обо

Иркутск, конечно, гордится своим Бабром – символом города. В его честь в районе 130-го квартала установлена большая медная статуя. Так случилось, что со временем лапы зверя позеленели, а вместе с этим естественным явлением (изумрудные лапы иркутской достопримечательности – доказательство того, что скульптура изготовлена по правилам и в ней много меди) мэр города положил начало новой традиции: потри лапы Бабра, и будет тебе финансовое благополучие – кошелек пополнится «зелеными».

Переместимся ближе к Байкалу – здесь сосредоточено большое количество локаций с мощной энергетикой, так называемых Обо – мест для задабривания местных духов. Загадайте желание и зарядите ленточку вокруг столба или дерева, оставьте монетку, и мечта, как принято верить, непременно сбудется.

Новосибирск: колбаса на богатство и аист с пополнением

Новосибирцы знают: для сытой жизни можно и ритуал с трехметровой бронзовой колбасой совершить. Просто сделайте вид, что кусаете этот деликатес, – и живите богато, ведь такой шутливый прием обещает настоящее изобилие.

В Новосибирске живет еще один необычный памятник – аисту, появление которого подарило городу трогательную традицию. К скульптуре обращаются горожане и туристы, которые очень хотят стать родителями. Где, если не у памятника аисту, загадывать ребенка? Для этого достаточно закинуть монетку в его гнездо и ждать радостного события.

Омск: сантехник от коммунальных бед и прыжки сквозь ворота

Омский бронзовый сантехник Степаныч – герой повседневности. Потри его каску – и трубы в доме не будут течь. Вот так памятник представителю этой профессии стал талисманом от бытовых напастей.

А еще, чтобы желание непременно сбылось, попробуй пропрыгать на одной ноге сквозь знаменитые городские Тарские ворота. Для закрепления результата обратно скачи уже на другой ноге. На пути к мечте есть версия посложнее: пройти через арку с закрытыми глазами. Говорят, что это не так просто, как звучит, – глаза странным образом открываются раньше.

Томск: карикатурный Чехов и мини-лягушка для любителей путешествий

Вместо традиционного памятника Чехову в Томске живет его карикатурная версия. Туристы фотографируются и трут нос фигуре известного писателя на удачу.

Также в этом сибирском городе поселился самый маленький памятник в мире – величиной всего 44 миллиметра! Это мини-лягушка, открытая в честь томских путешественников. Она символизирует прыжки сквозь препятствия: потри спинку квакушке, и удача в пути обеспечена.