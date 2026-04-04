Опубликован топ туристических направлений на майские праздники

Специалисты сервиса бронирования Tvil.ru составили рейтинг регионов для весенних путешествий.

Как сообщили в комитете экономической политики и развития Волгоградской области, город-герой Волгоград занял 6-ю строчку майского рейтинга. В топ популярных направлений у путешественников также вошли Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Москва, Кисловодск, Ялта, Калининград, Краснодар и Пятигорск. Гости бронируют жилье в этих городах на срок от 3 до 6 ночей, тратя на проживание от 4 до 6 тыс. рублей в сутки.

Пик туристического потока в Волгоградской области традиционно приходится на весенние месяцы, особенно на майские праздники. В 2024 году регион посетили около 205 тыс. туристов, а в юбилейный год 80-летия Великой Победы – 244 тыс. гостей из разных уголков России и зарубежных стран. 2026 год также не станет исключением – Волгоградская область уже готовится к высокому потоку путешественников.

В соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, в регионе активно развивают туристическую инфраструктуру, реализуют инвестпроекты и создают новые турпродукты. Работа ведется в рамках целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Добавим, что туристический поток в Волгоградской области растет с каждым годом. В 2025 году регион посетили около 2,1 млн человек – на 10% больше, чем годом ранее. Такой прирост стал возможен благодаря комплексному развитию инфраструктуры и появлению новых туристических продуктов. Эта работа направлена на достижение целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Ранее губернатор Андрей Бочаров поставил цель увеличить турпоток до 3 млн человек к 2030 году, а к 2036 году – до 5,4 млн человек.