Летний отдых на курорте Архыз в этом году будет вдвое дешевле зимних туров

Летний отдых в горах Карачаево-Черкесии — на всесезонном курорте Архыз — в предстоящем сезоне обойдется туристам вдвое дешевле, чем минувшей зимой. Трендами сезона выступают бюджетные туры, гибкое планирование и путешествия большими компаниями.

Основные тенденции летнего отдыха на основе данных национального туроператора «Алеан» назвали в администрации курорта.

«Ключевым фактором привлекательности курорта Архыз остается стабильно хорошая погода, уникальная природа гор Большого Кавказа и цена на отдых. Стоимость размещения здесь в летние месяцы в среднем на 50% ниже, чем в зимний „катальный“ сезон. Это делает горный отдых доступным для широкой аудитории, включая жителей соседних регионов СКФО и ЮФО, которые приезжают на курорт регулярно», — сообщили в пресс-службе Архыза.

В сообщении говорится, что в этом году анализ предварительного спроса на лето показывает смещение предпочтений в сторону бюджетного отдыха, его гибкого планирования и путешествий большими компаниями.

«Спрос на лето активизируется в мае. Большинство отелей уже сформировали прайс-листы, сохраняя цены на уровне прошлого года. Все популярнее становятся путешествия составом по 6−7 человек, когда объединяются несколько семей или отдыхают вместе несколько поколений родственников», — подчеркнули в пресс-службе.

В администрации курорта отмечают, что благодаря увеличению номерного фонда туристы могут приобретать туры за 2−4 недели до заезда, не опасаясь отсутствия мест в отелях.

Архыз — всесезонный горный курорт в Карачаево-Черкесии, ориентированный на активный семейный отдых. Включает две туристические деревни, более 30 отелей, 27 км горнолыжных трасс, девять канатных дорог и высокогорный байк-парк с трассой в 25 км.