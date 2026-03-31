Российские туристы стали чаще жаловаться на шум в отелях и апартаментах, количество таких жалоб в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи увеличилось в 1,5 раза, отмечается в исследовании ассоциации "Росизол" и ассоциации отельеров АМОС. Эксперты считают, что отели этот параметр раньше могли игнорировать, поэтому некоторые проекты не учитывали необходимость создания акустического комфорта на этапе проектирования.

Чаще всего шумом недовольны туристы, которые отдыхают в Сочи - там негативных комментариев стало на 60% больше по сравнению с 2024 годом. Эксперты связывают это с перегрузкой курортной инфраструктуры, большим количеством апартаментов в новостройках с некачественной звукоизоляцией и с круглосуточной работой развлекательных заведений.

"Жалоб на шум в отелях Санкт-Петербурга стало на 45% больше, в отелях Москвы - на 35%", - говорится в исследовании.

Как правило, речь идет о слышимости между соседними номерами (85% отзывов), о шуме из коридора и холла (60%) и с улицы (40%). Иногда постояльцы сталкиваются с дискомфортом из-за технических шумов (15%) - гудения кондиционера, вентиляции и инженерных систем здания.

"Одним из трендов 2025-2026 года является "сонный туризм". Такого рода отдых по умолчанию должен предполагать особый подход к организации спального места и хорошую акустику в номере. И это важно учитывать не только при строительстве новых отелей, но и в реализации проектов реновации и реконструкции", - рассказывает председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Онлайн-платформы адаптируются к тренду на тишину, поэтому у них появляются критерий "звукоизоляция" в отелях. Как рассказали "РГ" в "Яндекс Путешествиях", в целом отзывы отелям оставляет только 56% пользователей. Плохую шумоизоляцию в негативных отзывах отмечали 19%. В то же время путешественники, оставляющие положительные отзывы, также упоминали хорошую шумоизоляцию в 19% случаев.

Нарастающее недовольство шумом в отелях свидетельствует о низком качестве строительства и ремонта, во время которых не была продумана надежная звукоизоляция, говорит партнер и руководитель архитектурного бюро FANTALIS Architects Анна Куликова.

"Акустический комфорт - один из тех параметров, который долгое время недооценивался, хотя напрямую влияет на качество отдыха. Сегодня на него все чаще обращают внимание заказчики, потому что именно такие вещи в итоге формируют реальный пользовательский опыт и влияют на возврат гостей. При этом на практике вопрос часто упирается в экономику проекта: акустические решения нередко оказываются не в приоритете при ограниченном бюджете или в проектах с жесткими сроками реализации", - говорит Куликова.

Эксперт отмечает, что проблемы с шумом возникают не только из-за стен или материалов, причиной может быть неудачная планировка: организация потоков гостей, расположение общественных зон, работа инженерии, как разведены тихие и активные сценарии внутри объекта. Это требует более сложной и точной проработки на всех этапах, а значит, увеличивает стоимость. Именно поэтому шумоизоляции часто уделяют меньше внимания или упрощают в пользу более очевидных элементов, говорит Куликова.