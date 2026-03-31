Россияне раскрыли траты на путешествия

Россияне готовы потратить на короткое путешествие внутри страны весной 2026 года более 30 тысяч рублей (49 процентов). Такие данные о тратах соотечественников раскрыли в совместном исследовании сервисы «Работа.ру» и «СберАвто», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 17 процентов респондентов могли бы потратить 20-30 тысяч рублей, 12 процентов — 15-20 тысяч рублей, 12 процентов — 10-15 тысяч рублей, 10 процентов — до 10 тысяч рублей. Большинство из опрошенных готовы провести в дороге более пяти часов. В качестве транспорта многие предпочитают самолет, поезд или личную машину.

Среди регионов, которые хотели бы посмотреть россияне за несколько дней, лидируют Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининград, Сочи и Минводы.

Ранее сообщалось, что туры «все включено» на море на апрель продают по цене от 88 тысяч рублей за двоих с перелетом. За такую сумму получится купить тур в Турцию, которая остается самой доступной страной, где можно весной отдохнуть у моря.