Туристы ждут вылета из Калининграда со вчерашнего вечера

Ночное ограничение работы аэропорта Пулково из-за атаки беспилотников по традиции задело и Калининград – в четвертый раз за неделю. На утро вторника фиксируется 30 задержек на вылет и прилет.

Наиболее существенное отставание от графика у рейсов авиакомпании «Россия». Так, FV 6312 должен был вылететь в Шереметьево вчера в 20:40, но отправится почти на 15 часов позже – в 11:20. Похожая ситуация у FV 6327 из Санкт-Петербурга, который ждали в Калининграде вчера в 23:45, а прибудет он в лучшем случае сегодня в 12:55.

Кроме того, серьезные опоздания на вылет – на 7 часов и больше – у рейсов в Шереметьево (SU 1073 «Аэрофлота»), Самару (N4 855 авиакомпании Nordwind) и трех в Санкт-Петербург (FV 6328 «России», DP 530 «Победы» и N4 286 Nordwind). Два самолета, в Пермь и Санкт-Петербург, задержавшиеся с вечера понедельника, смогли отправиться сегодня рано утром.

На прилет существенно опаздывают N4 883 из Перми (Nordwind), DP 529 из Санкт-Петербурга («Победа»), N4 856 из Самары (Nordwind). Один рейс – SU 1072 «Аэрофлота» из Шереметьево – отменен.

Напомним, что маршруты самолетов из западного российского эксклава проходят через Балтийское море, а затем над Ленинградской областью. Именно поэтому на рейсах из Калининграда и в обратном направлении отражается график работы аэропорта Пулково.

