Непогода не повлияла на турпоток в Дагестан, гостиницы работают штатно

В Дагестане не фиксируются массовые отмены туров или преждевременные возвращения туристов из-за удара природной стихии, обрушившейся на республику на прошлой неделе. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Отмечается, что гостиницы и иные коллективные средства размещения работают в штатном режиме. По запланированным заездам туристов на ближайшую неделю отказов нет.

Экскурсионные программы выполняются частично или переносятся. Отмена касалась лишь единичных экскурсий. В таких случаях возврат средств туроператорами производится в индивидуальном порядке.

По словам директора по связям с общественностью одной крупной туристической компании Дарьи Домостроевой, группы туристов, находящиеся сейчас в республике, продолжают путешествия по запланированным маршрутам. Ключевые локации и объекты показа не пострадали от наводнения. В компании внимательно следят за обстановкой и оперативно корректируют логистику. Так, для гостей вчера была организована плановая обзорная экскурсия в Махачкале.

Еще один представитель отрасли Сергей Ромашкин рассказал, что на текущей неделе в Дагестан планируют заезжать 30 туристов. Об отмене туров речи не идет.

В пресс-службе крупного национального туроператора рассказали, что отели Дагестана сейчас работают в штатном режиме. Роста аннуляций бронирований не наблюдается.

Как отмечают эксперты отрасли, ситуация с наводнением мало затронула туристов, так как большинство из них путешествуют по горным районам республики. Кроме того, в целом в Дагестане сейчас не самый востребованный период для туризма, так называемый тихий сезон.