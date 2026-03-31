Россияне для отдыха чаще стали бронировать глэмпинги

Туристы во время путешествий по России стали больше отдавать предпочтение глэмпингу: рост числа бронирований – на уровне на 11% за год. Такие данные приводят эксперты сервиса «Островок».

Среди направлений в лидерах Московская, Калининградская, Ленинградская области и Краснодарский край. Также часто выбирают Карачаево-Черкесию, Тверскую и Владимирскую области, Кабардино-Балкарию. Популярными природными местами остаются республики Алтай и Карелия.

Несмотря на рост, долю бронирований в глэмпингах никак нельзя назвать внушительной – менее 1% от общего объема заказов номеров в отелях и апартаментах страны. Как уточнили в сервисе, пока довольно узкая аудитория остается поклонницей провести отпуск или выходные на фермах или на открытом воздухе. Одна ночь в российском глэмпинге в 2026 году в среднем обойдется в 12,5 тыс. руб. (на 7% выше показателей 2025-го).

Ранее в России впервые был утвержден национальный стандарт для глэмпингов. Он закрепляет само понятие «глэмпинг», а также принципы работы таких объектов.