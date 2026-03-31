«Россия» скорректировала расписание рейсов в Пулково

Авиакомпания «Россия» скорректировала расписание рейсов из-за временных ограничений, введенных в аэропорту Пулково 30 и 31 марта. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, изменения затронули время вылетов: часть из них перенесена, объединена или отменена.

Пассажирам рекомендовано уточнять актуальный статус рейса через онлайн-табло или в разделе «Управление бронированием» на сайте «Аэрофлота». В случае отмены в авиакомпании советуют воздержаться от поездки в аэропорт. Информация о переоформлении и возврате билетов доступна на сайте перевозчика.

Отмечается, что производственные и клиентские службы работают в усиленном режиме. Пассажирам, ожидающим вылета, предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

По состоянию на 08:00 в Пулково задержаны или отменены 65 рейсов. Ранее в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 02:52 мск. Позднее аэропорт начал обслуживать самолеты по согласованию с профильными структурами, а к 07:15 мск ограничения были полностью сняты.