Как будут меняться подходы к промышленному туризму

Экскурсии на заводы стали отдельным направлением туризма и эффективным инструментом для самих предприятий, которые благодаря ему решают множество задач - от профориентации потенциальных специалистов до популяризации собственной продукции для потребителей и партнеров. Возникающие при этом сложности преодолеваются с помощью креативных решений. На Всероссийском форуме "Новый промышленник - из Орла на всю Россию", состоявшемся на базе ТПП РФ, эксперты обобщили накопленный опыт и обсудили, куда двигаться дальше.

© Российская Газета

Цех открывает двери

Активно о промышленном туризме в российских регионах заговорили несколько лет назад, когда ведущие предприятия страны столкнулись с перспективой кадрового голода. Менеджеры осознали, что стереотипы об устаревших производственных линиях, неконкурентоспособной продукции, низких зарплатах и всеобщей атмосфере упадка в цехах еще живы - и их надо ломать. "Будешь плохо учиться - на завод пойдешь", - до сих пор говорят своим детям многие родители и учителя. Однако сами промышленники подчеркивают: для современного завода нужны если не отличники, то уверенные хорошисты. Станки с ЧПУ, максимально роботизированные линии, высокая культура производства - все это не потерпит дилетантства и случайных людей. Но как это продемонстрировать не только подрастающему поколению, но и людям взрослым и состоявшимся?

Президент ТПП РФ Сергей Катырин подчеркнул, что промтуризм как направление существовал и раньше. Бизнес-миссии, обмен опытом, визиты на предприятия в рамках деловых встреч - все это было и остается. Но когда потребовалось показать заводы и комбинаты более широкому кругу желающих, возникли сложности. Главная из них - это безопасность гостей как таковая. А есть еще и информационная безопасность: на предприятиях внедрены их собственные ноу-хау, которые не хотелось бы показывать посторонним.

- Еще одна сложность - кадры, те, кто должен проводить экскурсии. Эти люди должны не только знать технологический процесс, но и уметь доносить информацию туристам, далеким от отрасли и производства. Иначе можно было бы ограничиться перечислением ГОСТов, - отметил Сергей Катырин.

Открыть двери предприятий оказалось непросто: это потребовало и сил, и продуманных решений, и финансов, и определенной реконструкции цехов. Где-то даже стеклянные коридоры выстроили, чтобы туристы могли безопасно пройти по предприятию. Но дело сдвинулось: за пять лет российские заводы и фабрики посетили более 2,2 миллиона гостей, и запрос на такие экскурсии растет с обеих сторон.

За пять лет российские заводы и фабрики посетило более 2,2 миллиона гостей, и запрос на такие экскурсии растет

Замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Владимир Мостовой заметил, что промтуризм позволил в значительной степени сломать стереотип о заводе как неизбежной перспективе для двоечника, однако миф еще жив:

- 10 лет назад восемь процентов опрошенных в ходе социологического исследования желали своему ребенку построить карьеру в промышленности. Теперь таковых 20 процентов. Но этого все равно мало.

Продолжение следует

В Орловской области промышленные предприятия за прошедший год посетили более 27 тысяч человек. Выйти на такую цифру в регионе с населением около 700 тысяч было очень непросто. Председатель ТПП Орловской области Светлана Ковалева пояснила, что началось все с 33 специалистов, которых изначально подготовили для промтуризма, а также с открытия на базе Орловского госуниверситета специализированного центра компетенций. По ее словам, система работает, потому что они "точно понимают, для какой целевой аудитории нужен определенный проект". Например, для школьников и студентов - предприятия, где нужны кадры и где могут доступно рассказать о производстве. Для заводов, которые могут стать партнерами, - совместные деловые программы.

- Если же говорить о целевой аудитории жителей Орловской области, то наша задача - формировать потребительский патриотизм. Чтобы на кухне за ужином говорили: а знаешь, на орловских болтах держится Крымский мост или башня Москва-Сити, - подчеркнула Светлана Ковалева. - Мы хотим, чтобы наши люди гордились продукцией орловских предприятий, и для этого реализовали проект "Крылатые вещи": рассказываем простым языком, какие продукты изготавливает наша промышленность.

Разные целевые аудитории заставляют менять тематику, акценты демонстрации производственного процесса и достижений и даже места проведения мероприятий. Сегодня назрела необходимость экскурсий для потенциальных партнеров.

- Для этого нужно, чтобы, например, конференция медиков проходила на базе предприятия по производству медицинских изделий, а для педагогов - на предприятии по производству игрушек или развивающих пособий, - пояснила представитель Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Ольга Шандуренко.

Растворить терминатора

Наталия Воропаева проводит экскурсии на Орловском сталепрокатном заводе. Разработкой маршрутов занималась сама. Она прекрасно знает: заинтересовать туриста - а особенно ребенка - промышленными пейзажами совсем не просто.

- Я сразу говорю школьникам, что у нас на заводе живет мамонт, - поделилась она своими приемами. - А мамонтом наши сотрудники прозвали самый древний станок. Еще пример: есть поговорка, что отечественный автомобиль - это ведро болтов. Наши крепежные изделия, которые поставляем на автомобильные заводы, мы складываем как раз в ведра. И когда проходим мимо, я предлагаю взять хоть одно и попробовать собрать машину. Есть у нас и емкость, похожая на ту, в которой в финале фильма "Терминатор" растворяли главного героя. И ее мы показываем. Но самое важное - я стараюсь рассказать о том, где используется наша продукция, чтобы потом экскурсанты - например, в Санкт-Петербурге - увидели, как разводят мосты и вспомнили, что при их строительстве применялись наши детали.

Руководитель управления корпоративных мероприятий, специальных проектов и протокольного сопровождения УК "Металлоинвест" Елена Хохрина отметила, что все процессы было сложно выстроить еще на этапе согласования со специалистами различных подразделений: служба безопасности поначалу категорично отказывалась от нововведений. Но после того, как все поняли, что это интересно людям и нужно предприятиям, ситуация изменилась в корне.

Помимо маршрутов по предприятиям, где можно не только увидеть весь процесс производства стали начиная от добычи руды, но и попробовать обед горняка в заводской столовой, металлурги создали и свою сувенирную продукцию.

- Это маркетинговый продукт с ДНК-бренда и дизайн-кодом, и отдельно мы теперь еще и детскую линейку запустили, - пояснила Елена Хохрина. - И каждый второй турист у нас что-то да покупает.

Что же дальше? Участники форума ответили: новые креативные решения. Например, создание фирменной рабочей одежды и ее популяризация, тем более что Всероссийская неделя моды открылась как раз тематическими коллекциями. И это только один способ продвижения. А их куда больше.

Между тем

В Липецкой области больше десятка промышленных туристических маршрутов сосредоточено на предприятиях особой экономической зоны "Липецк". И если раньше желающих увидеть ведущие производства своими глазами доставляли туда на автобусах, то теперь путь к предприятиям стал короче и комфортнее. Туристы ездят в ОЭЗ так же, как и сотрудники, - на электричке, курсирующей между Грязинской площадкой ОЭЗ, столицей региона и районным центром Грязи. Экскурсии формируются с учетом расписания электропоездов. Первыми туристами, приехавшими в ОЭЗ на железнодорожном транспорте, стали студенты липецких ссузов.