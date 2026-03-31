Что мешает регионам России привлекать путешественников

Региональные администрации выявили основные барьеры, сдерживающие развитие туризма на их территориях. Исследование, проведенное Министерством экономического развития совместно с сервисом путешествий «Туту», показало, что 48 субъектов РФ столкнулись с системными проблемами, препятствующими привлечению путешественников.

В первую очередь, это касается нехватки финансирования на продвижение, недостаточной узнаваемости регионов и сложностей с транспортной доступностью.

Серьезной проблемой оказалось позиционирование. В Ненецком автономном округе признаются, что их территорию часто путают с соседним Ямалом, отмечая отсутствие уникального туристического бренда. В Республике Карелия, несмотря на бренд «Легендарная Карелия», его узнаваемость остается низкой. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра жалуется на разобщенность туроператоров, работающих как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Транспортный вопрос остается критичным. Жители Вологодской области отмечают, что длительная дорога до Великого Устюга отпугивает потенциальных туристов. Республика Дагестан и Чеченская Республика указывают на высокую стоимость авиаперелетов как на основное препятствие. Кроме того, отмечается дефицит квалифицированных специалистов в профильных государственных органах, а местный бизнес в некоторых регионах, достигнув определенного уровня, не проявляет должной активности, полагаясь на уже существующий турпоток.

Несмотря на рост внутреннего туристического потока, достигший 76,2 млн поездок за десять месяцев 2025 года, и позитивный тренд на расширение географии путешествий, данные региональных исследований подчеркивают необходимость комплексной работы бизнеса и властей на местах для поддержания и развития этой положительной динамики.