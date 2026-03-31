Как продление безвиза с Китаем повлияет на Дальний Восток

Россия и Китай намерены продлить безвизовый режим, истекающий в сентябре 2026 года. Предложения по его сохранению Минэк совместно с МИД подготовит уже во втором квартале.

В ведомстве ставят амбициозные цели: к 2030 году турпоток из Китая должен достичь 5,5 млн человек, для чего планируется кратно увеличить число рейсов и модернизировать инфраструктуру. В частности, китайские туристы смогут отдыхать в формате коротких поездок на выходные в регионах Дальнего Востока.

«Для этого будет построено почти 19 тыс. новых гостиничных номеров, появятся новые курорты и горнолыжные комплексы. Это тысячи новых рабочих мест для жителей региона и качественно новый уровень отдыха», — приводят «Известия» слова Максима Решетникова.

Сейчас китайские туристы чаще выбирают экзотические природные направления: едут смотреть северное сияние в Мурманск, горы в Дагестан или берут классические туры по Москве и Санкт-Петербургу.

В целом турпоток из Китая в Россию пока не радует: за 2025 год он сократился на 1,6 % и составил чуть более 800 тысяч поездок. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) связывают это с дорогими авиабилетами, проблемами с мобильной связью и закрытием аэропортов.