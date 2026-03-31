От Кавказа до Поднебесной: какие регионы лидируют по турпотоку в Приморье

Аналитики туристической отрасли Приморья подвели итоги зимнего сезона, зафиксировав значительный рост интереса к региону со стороны путешественников. Объем бронирований в гостиницах края увеличился на 4 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В холодные месяцы Владивосток и прибрежные территории выбирали для визитов жители Дальнего Востока, Сибири, а также гости из столичных регионов – Москвы, Санкт-Петербурга и Кавказа. Высокий интерес к краю проявили и иностранные туристы: участниками маршрутов фестиваля «Зима у моря» наряду с местными жителями стали путешественники из Китая, Испании и Индии.

В ведомстве, курирующем туристическую отрасль, подчеркнули устойчивость спроса. Там уточнили, что загрузка отелей региона в зимние месяцы достигала 65%, при этом значительную долю постояльцев – до трети от общего числа – составляли гости из Китая. Специалисты также отметили, что средний срок проживания остается неизменным и составляет три дня и две ночи, что уже стало устоявшимся трендом для зимнего периода.

По данным отельеров, динамика бронирования напрямую зависит от сезонного фактора. В период праздничных дней номера резервировались в среднем за две-три недели до даты заезда, тогда как в обычное время на это уходило не более трех-четырех дней. Аналитики связывают эту тенденцию с ростом как туристического, так и делового потока.

Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко обратила внимание на структурные изменения в структуре спроса. По ее словам, рост бронирований подтверждает, что регион остается востребованной площадкой как для туристов, так и для бизнеса и инвесторов. Она пояснила, что гости, уже знакомые с основными достопримечательностями, стремятся открывать для себя новые локации и получать свежие впечатления. В условиях увеличения потока самостоятельных путешественников корпоративные заказчики, как добавила министр, стараются заранее обеспечивать качественным жильем командированных сотрудников, причем более 80 % деловых туристов отдают предпочтение отелям и мини-отелям.

На сегодняшний день в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии включено 764 действующих средства размещения. Эксперты отмечают, что столь широкий выбор позволяет гостям подбирать оптимальные варианты проживания и служит гарантией высокого уровня сервиса.