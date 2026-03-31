Строительство курорта «Архыз» подорожало вдвое, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо главы Счетной палаты Бориса Ковальчука в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

Расходы, необходимые для строительства горнолыжного курорта выросли с 15,4 до 31,2 млрд рублей. обратило внимание Счетная палата (СП). При этом вложения государства в проект, изначально не предполагавшиеся, могут превысить 27 млрд рублей. Это случиться, если кабмин РФ поддержит предложение концессионера проекта — компании «Горные вершины», в руководство которой входит бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

В настоящее время СП отмечает в работе «Архыза» нарушения: половина объектов размещения туристов на курорте работает без образования юридического лица и не платит налогов. В «Архызе» подорожание проекта объяснили дополнительными издержками, а в Минэкономразвития заявили, что изменение условий концессии по развитию курорта проходит в рамках закона.

Ранее на курорте «Архыз» открыли самый высокий подвесной мост в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».