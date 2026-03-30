Эксперт ответил, почему в России непопулярны автобусные туры

Туристы выбирают автобусные туры лишь в целях экономии, и такие поездки вряд ли станут массовым трендом среди россиян в ближайшие 5-10 лет, сказал НСН Сергей Голов.

Туристы чаще отдают предпочтение автобусным турам выходного дня по городам России, при этом такие путешествия — не массовый тренд, а вынужденная мера, заявил в беседе с НСН президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

Рост цен на авиабилеты и нестабильность перелетов стимулировали рост спроса на автобусные туры, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заместителя директора Центра развития туризма Центра стратегических разработок Наталью Осипову. Уточняется, что интерес к автобусным турам в Европу сегодня минимален, зато растет спрос на автобусные поездки в Азию, а также на внутренние маршруты по России. Однако Голов допустил, что автобусные туры для путешественников — скорее вынужденная мера.

«Через турагентство автобусные туры практически не продаются. Турагенты в основном продают все, что связано с ЖД или авиаперелетами. Люди, которые путешествуют на автобусах, как правило, сами организовывать такие поездки, это связано с экономией. Автобусные туры сегодня — скорее локальные путешествия по трассам из Москвы в Нижний Новгород, Казань или еще куда-то. В первую очередь, это туры выходного дня. Такие варианты в основном выбирают взрослые, с детьми подобное путешествие — немножко тяжеловато. Автобус — самая дешевая и наименее менее комфортная. Люди обращаются к ним вынужденно», — сказал он.

По словам собеседника НСН, подобные поездки могут снова стать востребованными, но вряд ли это произойдет в ближайшие пять лет.

«Хотелось бы, чтобы автобусные туры были развиты, но пока, к сожалению, массовости нет. Когда заграницу ездили, тогда это было выгодно. Туроператоров, которые 15 лет назад активно занимались автобусными перевозками, практически не осталось. У нас были автобусные туры в Прибалтику, в Европу. Сейчас такого нет. Сесть на автобус и поехать не проблема. Проблема по дороге остановиться поесть. У нас есть такие участки дороги, где нечасто встречаются заправки, на отдельных участках не работает связь и интернет. Сейчас все решается, но встает другой вопрос — аттестация, регистрация автобусов. Самих автобусов не хватает, хороший автобус стоит 25-30 миллионов рублей. Еще пробег в сезон обслуживания ТО, это просто становится невыгодно. Думаю, что у автобусных туров и перевозок будет будущее, но не в ближайшие 5-10 лет», — объяснил Голов.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщил НСН, что внутренний турпоток в России по итогу 2025 года вырос всего на 5,8%, тогда как в 2024 году рост превышал 10%.