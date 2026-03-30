Туристы раскупили билеты в Анапу на фоне новостей об открытии пляжей
После появления информации о возможном открытии с 1 июня пляжей Анапы туристы стали активнее интересоваться отдыхом на курорте. По данным системы бронирования РЖД, комфортные нижние места на самых быстрых поездах из Москвы закончились до конца периода продаж.
Самая дальняя дата, на которую сегодня можно купить билеты в Анапу, – 27 июня. Редакция TourDom.ru посмотрела, какие варианты доступны на это число.
Быстрее всего добраться до черноморского курорта из столицы можно на популярном фирменном поезде №012 «Премиум». По состоянию на 18.45 30 марта в наличии 14 мест в плацкарте. Однако, как убедился корреспондент «ТурДома», комфортных нижних нет – даже среди боковых. Расположиться семьей, как и вдвоем, не удастся: все полки находятся в разных отсеках. Забронировать их можно за 8,5 тыс. руб.
В купе этого состава свободных мест еще меньше – 7, все они верхние. Стоимость проезда – 17 тыс. руб. на одного пассажира. Активно раскупают и СВ: доступны всего лишь 7 из 16 по цене от 40 тыс.
Другой привлекательный по скорости состав – двухэтажный №152, который идет из Москвы в Анапу 25 часов. Но здесь в наличии только купе. Мест пока довольно много – 68, в некоторых вагонах есть даже нижние полки – всего редакция насчитала 7. Однако семье из 4 человек сесть вместе уже не получится. Осталось буквально несколько вариантов, где можно занять 2 места рядом. Но часто они ограничены по половому признаку (например, только для женщин) либо расположены у туалета. Стоимость проезда в составе – от 11 тыс. руб.
Наконец, как альтернатива, поездом №030 «Премиум» можно доехать из Москвы до станции Тоннельная, а оттуда – на такси в Анапу. Состав идет по маршруту всего 21 час. Но и здесь комфортные нижние места уже размели. Нам удалось обнаружить всего одно из 23 – в последнем купе возле туалета. В плацкарте же туристы могут выбирать из 5 полок, почти все они боковые верхние.