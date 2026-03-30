Туристы раскупили билеты в Анапу

После появления информации о возможном открытии с 1 июня пляжей Анапы туристы стали активнее интересоваться отдыхом на курорте. По данным системы бронирования РЖД, комфортные нижние места на самых быстрых поездах из Москвы закончились до конца периода продаж.

© tourdom.ru

Самая дальняя дата, на которую сегодня можно купить билеты в Анапу, – 27 июня. Редакция TourDom.ru посмотрела, какие варианты доступны на это число.

Быстрее всего добраться до черноморского курорта из столицы можно на популярном фирменном поезде №012 «Премиум». По состоянию на 18.45 30 марта в наличии 14 мест в плацкарте. Однако, как убедился корреспондент «ТурДома», комфортных нижних нет – даже среди боковых. Расположиться семьей, как и вдвоем, не удастся: все полки находятся в разных отсеках. Забронировать их можно за 8,5 тыс. руб.

В купе этого состава свободных мест еще меньше – 7, все они верхние. Стоимость проезда – 17 тыс. руб. на одного пассажира. Активно раскупают и СВ: доступны всего лишь 7 из 16 по цене от 40 тыс.

Другой привлекательный по скорости состав – двухэтажный №152, который идет из Москвы в Анапу 25 часов. Но здесь в наличии только купе. Мест пока довольно много – 68, в некоторых вагонах есть даже нижние полки – всего редакция насчитала 7. Однако семье из 4 человек сесть вместе уже не получится. Осталось буквально несколько вариантов, где можно занять 2 места рядом. Но часто они ограничены по половому признаку (например, только для женщин) либо расположены у туалета. Стоимость проезда в составе – от 11 тыс. руб.

Наконец, как альтернатива, поездом №030 «Премиум» можно доехать из Москвы до станции Тоннельная, а оттуда – на такси в Анапу. Состав идет по маршруту всего 21 час. Но и здесь комфортные нижние места уже размели. Нам удалось обнаружить всего одно из 23 – в последнем купе возле туалета. В плацкарте же туристы могут выбирать из 5 полок, почти все они боковые верхние.