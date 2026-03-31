Автобусные туры в России получили «второе дыхание»

Российский рынок путешествий переживает неожиданную перезагрузку. Пока авиабилеты и железнодорожные билеты продолжают дорожать, автобусные туры, которые еще недавно считались уделом бюджетников и пенсионеров, получили «второе дыхание». Эксперты Центра стратегических разработок фиксируют устойчивый рост спроса, и дело не только в экономии. Инфраструктура подтянулась: новые федеральные трассы, отремонтированные региональные дороги и современные зоны отдыха сделали путешествия на автобусе быстрее и комфортнее.

© runews24.ru

География интересов смещается. Если раньше автобусные туры ассоциировались с Золотым кольцом или поездками в Петербург, то теперь туристы все чаще выбирают более удаленные и природные направления: Алтай, Карелию, Кавказ и особенно Дагестан. Азия тоже входит в моду — Узбекистан стал лидером среди зарубежных автобусных маршрутов. При этом Европа, еще недавно привлекавшая туристов, сейчас почти не фигурирует в программах.

Структура спроса меняется. Короткие поездки на несколько дней в соседние регионы становятся главным трендом: люди предпочитают стабильную и предсказуемую альтернативу перелетам с их задержками и сложностями с багажом. Бюджетный сегмент (туры до 50 тысяч рублей) сдает позиции, зато Мурманск, Кавказ и другие нестандартные направления чувствуют себя уверенно. Туроператоры, чувствуя запрос, уходят от шаблонных экскурсий к более гибким программам с акцентом на локальную культуру и опыт.

При этом цена вопроса растет. За последний год многодневные автобусные туры подорожали в среднем на 5–10%, а по некоторым направлениям — до 20%. Виноваты и топливо, и общая инфляция, и подорожание размещения. Операторы пытаются сдерживать рост, убирая питание из базового пакета и предлагая его как опцию. Но даже так автобусные путешествия остаются заметно дешевле перелетов.

Аудитория тоже становится разнообразнее. Женщины среднего возраста по-прежнему составляют больше 40% участников — для многих из них это удобный способ путешествовать в одиночку без лишних сложностей. Но к ним добавляются молодые семьи и даже бывшие авиапутешественники, которые впервые садятся в автобус. Так сегмент, который еще пару лет назад воспринимался как сугубо бюджетный и массовый, постепенно превращается в полноценную индустрию с собственной философией и лояльной аудиторией.

Правда, есть и системная проблема: парк автобусов стареет, а обновлять его сложно. Высокие ставки по кредитам, удорожание техники и ограниченные финансовые возможности перевозчиков тормозят развитие. Но пока спрос продолжает расти, бизнес ищет выходы — кто-то берет технику в лизинг, кто-то делает ставку на капремонт и повышение комфорта. В любом случае автобусные туры, кажется, надолго прописались в списке популярных способов путешествовать по России.