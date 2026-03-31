Аэропорт Анапы ищет инспекторов по досмотру пассажиров и грузчиков

На сайтах поиска работы обнаружены свежие вакансии, размещенные аэропортом Анапы. Объявления для соискателей воздушная гавань черноморского семейного курорта разместила несколько дней назад. Часть из них в минувшую пятницу, когда появились новости о вероятном открытии пляжей с 1 июня.

Аэропорт, в частности, ищет инструкторов по досмотру пассажиров, грузчиков для транспортировки багажа (они же – операторы погрузочно-разгрузочных работ) и агентов по грузам. Но есть нюансы – всех специалистов ищут в резерв. То есть их готовы обучить, но трудоустроить пока что не получится.

Как поясняется в вакансиях, это станет возможным, если появятся освободившиеся должности или откроются дополнительные ставки в компании в будущем. Инспекторов по досмотру обещают бесплатно обучить международным стандартам авиационной безопасности. Остальных просят лишь предоставить резюме и документы.

Наряду с этими вакансиями в аэропорту есть и другие напрямую не связанные с работой с пассажирами и грузами. Например, водители, инженеры, подсобные рабочие. Их готовы трудоустроить непосредственно сейчас. Редакция отправила запрос в холдинг «Аэродинамика», который управляет аэропортом.

Стоит иметь в виду, что появление подобных вакансий может никак не связано с планами по скорому открытию аэропорта Анапы. Ведь ранее воздушные гавани юга уже обращали на себя внимание размещением вакансий, но объясняли, что идет обычный процесс набора персонала. А вот аэропорт Пашковский за месяц до открытия размещал 60 вакансий.

Ранее TourDom.ru публиковал авиапрогнозы на 2026 год – эксперты отмечали, что запускать Анапу нет смысла до открытия пляжей, иных препятствий они не называли.