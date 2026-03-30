Как потоп в Дагестане повлияет на туристический сезон

Алексан Мкртчян заявил НСН, что Махачкала, Каспийск полностью восстановятся для туристов к майским праздникам.

Потоп в Дагестане затронул всего несколько отелей, инфраструктуру восстановят к майским праздникам, когда ожидается наплыв туристов, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

После проливных дождей, обернувшихся разливом горных рек, в Дагестане все еще остаются без электричества 30 районов республики. Движение перекрыто на 16 участках автомобильных дорог. По оценке местных властей, наиболее сложная ситуация в Махачкале, Хасавюрте и части Хасавюртовского района, сообщает «Российская газета». Мкртчян рассказал, как это отразится на туристической отрасли.

«До майских праздников это все сто раз уже уляжется. Март — это самый низкий период для поездок в Дагестан. Если берем общее количество россиян, которые должны посетить Дагестан в 2026 году (примерно один миллион 900 тысяч человек), в марте это менее 75 тысяч. В первую очередь затронута сама Махачкала, Каспийск. Хасавюрт — это не туристический регион. Пострадало буквально два-три отеля из примерно 300, что принимают наших туристов. Несерьезно пострадали еще четыре отеля, туда просто попала вода, сейчас откачивается. Более серьезно пострадала пляжная инфраструктура — какие- то кафе на пляже, зонты, стулья унесло в море. Это все быстро покупается, к майским будет хорошая картина», — рассказал он.

По его словам, эта ситуация не повлияет на итоговый туристический поток за год.

«Два основных курорта — это Дербент и Избербаш, здесь стихия вообще прошла мимо. Нам обещали восстановить Махачкалу и Каспийск за тридцать дней. Майские праздники — это уже серьезный поток туристов для региона. Хорошо, что все это не случилось позже, так как это был бы серьезный удар по индустрии. В этом году рост туристического потока составляет 5-6%, Дагестан не показывает рекордов 2022 года, когда было плюс 30-40%. Это неплохо, потому что тот же Сочи показывает сейчас минут 15%. Дагестан на этом фоне смотрится очень хорошо», — добавил собеседник НСН.

Кавказским регионам стоит пересмотреть строительные нормы, чтобы не допустить массовых разрушений из-за наводнений, рассказал научный сотрудник, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов в беседе с НСН.