Эксперимент по отсыпке песка на пляже в Анапе масштабируют на других территориях

В Анапе принято решение распространить практику отсыпки песка, опробованную на тестовом участке в селе Витязево, на все пострадавшие пляжи курорта. Соответствующее решение утверждено на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.

Эксперимент подтвердил эффективность выбранного метода. До 1 июня 2026 года планируется провести отсыпку песчаных пляжей, попавших в зону чрезвычайной ситуации. При этом в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора толщина дополнительного слоя песка должна составлять не менее 50 сантиметров. Основная цель — подготовка прибрежной инфраструктуры к началу курортного сезона при условии получения положительного санитарного заключения.

Ранее в рамках выполнения поручений правительственной комиссии из зоны риска были выведены восемь галечных пляжей — от населенного пункта Большой Утриш до района «Высокий берег». По информации Роспотребнадзора, результаты лабораторных исследований воды и грунта на этих участках соответствуют установленным санитарным требованиям, что позволяет приступить к их подготовке к открытию.

Напомним, разлив нефтепродуктов в Керченский пролив произошел в декабре 2024 года. В течение 2025 года на территории Анапы проводилась поэтапная очистка побережья: сначала от крупных фракций мазута, затем — механизированная обработка песчаных массивов.

По официальным данным, с загрязненных участков вывезено около 185 тыс. тонн песка и грунта. Отсыпка нового слоя должна стать следующим этапом восстановления пляжей и компенсации утраченного объема песчаного покрытия.