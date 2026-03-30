Между Ставрополем и Екатеринбургом возобновят прямые авиарейсы

Аэропорт Ставрополя анонсировал возобновление прямого авиасообщения с Екатеринбургом в весенне-летнем сезоне. Кроме того, воздушная гавань намерена увеличить частоту полетов в Санкт-Петербург.

«Аэропорт Ставрополь переходит на весенне-летнее расписание полетов. Приятное пополнение — Екатеринбург с авиакомпанией "Ред Вингс" — скоро старт продаж», — сообщается в канале аэропорта в мессенджере MАХ.

В сезонном расписании также ежедневные рейсы в Москву (Шереметьево) и полеты в Сочи раз в неделю по пятницам. В пресс-службе воздушной гавани отмечают, что еще одной новинкой лета и начала осени станет дополнительный рейс в Санкт-Петербург.

«Направляетесь в Санкт-Петербург? "Победа" летит по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. А с июля по сентябрь добавится еще и суббота», — говорится в сообщении.

Международный аэропорт Ставрополь имени А. В. Суворова — один из двух аэропортов на территории Ставропольского края (второй находится в Минеральных Водах). Ранее «Это Кавказ» писал, что на 2027 год запланировано открытие после реконструкции международного терминала аэропорта в краевом центре.