Гуамское ущелье на Кубани ежегодно посещают 300 тысяч туристов

Около 300 тысяч туристов ежегодно посещают Гуамское ущелье. За последние годы объект прошел заметную трансформацию: из локальной природной достопримечательности он превратился в один из ключевых туристических центров региона. Рост интереса со стороны путешественников обеспечен комплексной модернизацией инфраструктуры и развитием сервисов. В результате туристический поток за этот период увеличился более чем втрое.

Ключевую роль в реализации проекта играет АО, подведомственное профильному министерству. Деятельность компании направлена на развитие экологического и познавательного туризма при сохранении природного комплекса. Эти задачи реализуются в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

По данным организации, в последние годы на территории объекта проведена масштабная модернизация. В частности, обновлена станция «Гуамка», оборудованы навесы и информационные зоны, внедрены кассы самообслуживания и система онлайн-продажи билетов. Для обеспечения стабильной связи проложена оптоволоконная линия, организован бесплатный Wi-Fi. Кроме того, установлены системы видеонаблюдения, обустроены торговые павильоны, детская площадка, фотозоны и тематические экспозиции. Также накануне был запущен трансфер между хутором Гуамка и поселком Мезмай.

Среди текущих приоритетов территории — обновление подвижного состава аттракциона «Поезд на рельсах», реконструкция станции пересадки «Урочище Монахово», а также запуск второго участка узкоколейной железной дороги с созданием безопасных пешеходных маршрутов. Предусматривается также и развитие индивидуальных экскурсионных программ.