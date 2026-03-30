Туристы не впечатлились скидкой в 50% на билеты в Норильск

Авиакомпания S7 предложила туристам найти что-нибудь себе по хорошей цене на распродаже. Выбирать скидки предлагают на round trip начиная с 6 апреля. Максимальный обещанный дисконт – 50%.

Если судить по самым выгодным предложениям, которые перевозчик опубликовал самостоятельно, этот дисконт можно было найти на рейсах из Новосибирска в Норильск – 16 тыс. вместо 31 тыс. Вдвое можно сэкономить на перелетах из Владивостока в Якутск в начале мая – от 14 тыс. Впрочем, большую часть участников распродажи, конечно, интересовали другие направления и даты. Оттого в соцсетях авиакомпании много негативных комментариев:

«Так ждали эту распродажу, а зря. Втроем слетать из Сибири на юг и отдать за один только перелет в Краснодар 140 тыс., – вы издеваетесь?!»

Вот что удалось найти журналисту TourDom.ru по некоторым из туристических маршрутов. Из Новосибирска в Сочи по акции можно отправиться только в начале мая с захватом части праздников – за 19,5 тыс. с 4-го по 9-е число. Это примерно на четверть ниже соседних дат. В летние дни спецценников не обнаружено, а перелет в оба конца предлагается от 40 тыс.

Скидки в районе 30–40% к соседним датам замечены на билеты Москва – Петербург весной. Например, 18–25 апреля round trip налегке обойдется в 7 тыс. Это лучшее предложение, но в сравнении с конкурентами разница не столь очевидна, как с рейсами S7 в другие дни – на 1 тыс. дешевле «Победы», на 2 тыс. «Аэрофлота».

В конце мая можно взять неплохой round trip из Москвы в Стамбул. Например, вариант с вылетами 19 и 26 мая обойдется в 20,5 тыс. руб. Это примерно на треть ниже цен у этой же авиакомпании. Ближайшие альтернативы в те же даты – «Победа» и Southwind за 23 тыс. Летом наблюдаются лишь редкие скидки на обратные рейсы из турецкого мегаполиса.

В Анталью из Москвы в сезон скидок ожидаемо нет. А из Новосибирска система бронирования перевозчика предлагает экономить в пути на турецкий курорт при помощи стыковок в столице. Правда, порой one way со скидкой предлагается за 26 тыс., в то время как в соседние даты есть прямые вылеты за 25 тыс. На них акция тоже не обнаружена. В лучшем случае на круг при перелете через Домодедово удастся сэкономить 6 тыс. на человека в летний сезон.

Некоторые пассажиры рады, что на распродаже выгодно взяли билеты в Китай:

«В Сиань из Новосибирска вчера цена была туда-обратно на двоих 98 тыс. Когда только началась распродажа, купили за 76 тыс. Довольны – мониторили много».

Также есть неплохие варианты улететь из Владивостока в Шанхай – от 37 тыс. в оба конца.

