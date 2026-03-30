Аэропорт Махачкалы работает без сбоев

Международный аэропорт Махачкалы продолжает работу в штатном режиме на фоне сильных дождей в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Непогода не повлияла на работу аэропорта: все службы функционируют без сбоев, рейсы принимаются и отправляются по расписанию.

В самом регионе ситуация остается сложной. Из-за ливней в Дагестане произошли подтопления, массовые отключения электричества и воды, сбои в работе транспорта. В Махачкале введен режим чрезвычайной ситуации, на всей территории республики действует режим повышенной готовности.

Из подтопленных домов в Махачкале и Дербенте эвакуировали более 100 человек. Без электричества остались свыше 320 тыс. жителей. В ряде районов размыты дороги и мосты, в Хасавюрте обрушился железнодорожный мост. По словам главы региона Сергея Меликова, фактическая погода оказалась хуже самых неблагоприятных прогнозов.