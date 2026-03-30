Авиакомпании и аэропорты РФ подтвердили готовность к высокому летнему сезону

Российские авиакомпании и аэропорты подтвердили готовность к высокому летнему сезону. Об этом сообщили в Минтрансе по итогам совещания с перевозчиками.

По данным ведомства, весенне-летнее расписание уже введено, инфраструктура и техника подготовлены, персонал прошел инструктаж.

В министерстве отметили, что лето традиционно становится периодом максимальной нагрузки для гражданской авиации и роста пассажиропотока. Перевозчики подтвердили готовность увеличить частоту рейсов на популярных направлениях, если спрос будет высоким.

Замминистра транспорта Владимир Потешкин подчеркнул, что приоритетами остаются безопасность полетов, регулярность рейсов и высокий уровень обслуживания пассажиров.

Среди самых востребованных направлений в этом сезоне: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.