Названы самые популярные летние направления для внутреннего туризма

Краснодарский край возглавил рейтинг самых востребованных направлений для летнего отдыха в России, увеличив долю бронирований до 25,4%.

По данным аналитиков сервиса OneTwoTrip, туристы также стали дольше останавливаться в регионе: средняя продолжительность поездки выросла до 6,9 дня по сравнению с 6,5 дня годом ранее, пишет газета «Известия».

Санкт-Петербург занял второе место в рейтинге с долей бронирований 17%, несмотря на снижение показателя. Калининградская область вошла в тройку лидеров, при том, что доля региона в общем объёме заказов сократилась почти на четверть.

Крым, расположившийся на четвёртой строчке, показал впечатляющий рост спроса — более 50%, хотя туристы стали отдыхать там чуть меньше. Замкнул пятёрку лидеров Татарстан с долей 2,5%.

