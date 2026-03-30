Водители такси жалуются на новые правила ожидания заказов в аэропорту Кольцово

В Екатеринбурге таксисты стали реже брать заказы в аэропорт Кольцово из-за изменений в системе ожидания поездок. Об этом сообщает E1.ru.

По словам водителей, теперь, чтобы попасть в виртуальную очередь и получить заказ из аэропорта, нужно покинуть парковку и встать в отдельную зону. При этом повторный въезд на стоянку в течение часа ограничен.

Раньше зона ожидания была шире, и водители могли оставаться на парковке и сразу брать новый заказ. Сейчас же после высадки пассажиров многим приходится либо уезжать в город без клиента, либо ждать около часа.

В службе поддержки Яндекс Go ситуацию назвали техническим сбоем и пообещали восстановить прежние условия.

