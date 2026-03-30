На курорте Шерегеш конфликтуют горнолыжные инструкторы и оператор канатной дороги

На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области разгорелся конфликт между частными инструкторами и оператором канатной дороги. Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», с преподавателей за возможность работы просят около 200 тыс. руб.

По словам представителей независимых школ, с 2024 года компания «Каскад Восток», управляющая канатной дорогой, ввела обязательную платную «аккредитацию» для тренеров, желающих работать на склоне. Изначально ее стоимость составляла 450 тыс. руб. за сезон, позже ее снизили до 190 тыс.

Инструкторы сочли такие условия чрезмерными и отказались платить. После этого, как утверждают тренеры, им начали блокировать ски-пассы и ограничивать доступ к подъемникам. Некоторых внесли в так называемые черные списки, из-за чего они не могут попасть на склон даже в качестве обычных посетителей.

«Сезон длится с середины ноября до середины апреля, но в конце спрос нестабилен. Инструктор платит по 50 тыс. в месяц за ски-пасс и работает в среднем по 2 часа в день при хорошем раскладе. Вместе с аккредитацией это составит половину его заработка», – рассказала директор школы «Легенда» Мария К.

Дополнительное недовольство вызывает ограниченное число разрешений на работу – всего около 50, часть из которых уже занята инструкторами самого курорта. При этом в официальном реестре Минтуризма Кузбасса состоят 144 человека.

Представители инструкторских школ считают, что подобные меры фактически вытесняют независимых тренеров с рынка и лишают их заработка. Они также указывают на отсутствие четкой правовой нормы, запрещающей использовать подъемники при наличии действующего ски-пасса. Более 100 инструкторов уже направили коллективное обращение к губернатору региона с просьбой разобраться в ситуации.