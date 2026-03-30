Традиционный Весенний праздник фонтанов пройдет 16 мая, тему объявят позже. В прошлом году мероприятие посвятили скульптурной группе «Самсон, разрывающий пасть льва» и истории ее восстановления после Великой Отечественной войны.

К новому сезону в Петергофе расширят список льготных категорий посетителей. В этом году бесплатно посетить заповедник смогут члены Международного совета музеев. Впервые в новом сезоне введут дополнительные дни бесплатного посещения отдельных зданий ансамбля для всех гостей.

Бесплатный вход по-прежнему предусмотрен для многодетных семей, детей до 7 лет, участников СВО и их семей и работников других музеев. Льготы сохранятся не только для граждан России и Беларуси, но и для туристов из других стран ЕАЭС: Армении, Казахстана и Кыргызстана.

Подготовка к сезону уже идет: в парках расчищают дорожки, приводят в порядок деревья и кустарники, готовят интерьеры музеев. В зимний период в Нижнем парке подстригли более 3,5 тыс. растений.

Петергоф остается одним из самых популярных туристических объектов России. В 2025 году его посетили более 5 млн человек.