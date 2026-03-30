Спрос на бронирование отелей в майские праздники упал на 50%

Авиабилеты стали покупать на 15% меньше. Речь идёт о вылетах с 1 по 11 число.

Основная причина — сокращение количества выходных дней. Об этом РИА Новости рассказали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Эксперты напомнили, что в этом году россияне отдыхают по три дня — с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, тогда как в прошлом году мини-каникулы длились по четыре — с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е число.

Чаще всего на майские праздники среди российских городов бронируют отели в Казани, Санкт-Петербурге и Москве. Среди зарубежных стран в лидерах Турция, Япония и Китай.