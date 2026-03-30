«Застряли в XVII веке». Тревел-блогер описал село на севере России фразой

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин побывал в селе Русское Устье в Якутии и удивился языку, на котором разговаривают местные жители. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

«Здесь люди как будто застряли в XVII веке, и, кажется, совсем не расстроены. Я долго думал, как это объяснить. Резервная копия. Не страны — характера. В 1638 году новгородские семьи ушли так далеко, что царские указы до них не долетали. Изоляция сработала как холодильник», — такими фразами описал село на севере России путешественник.

Местная жительница Варвара дала автору публикации словарь, который она составляла вместе со своей сестрой Екатериной с 1980-х годов для семьи. В нем были такие выражения, как «кокой час перед» (так называют одинокого человека, который живет одним часом), «мижидума начале» («не подходит») и «на блах швейты» («наугад»).

«Читаешь эти слова и чувствуешь что-то странное. Как будто держишь в руках песню, которую давно не пели вслух, но слова еще помнят», — заключил Жирухин.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в селе на севере России и описал быт местных фразой «живут без воды и солнца». По его словам, жители Якутии приспособились к суровым зимам.