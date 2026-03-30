Россия упрощает въезд для вьетнамских путешественников

Российские власти активно работают над упрощением путешествий для вьетнамских граждан. В июне планируется детализировать соглашение о безвизовом режиме для организованных туристических групп.

Переговоры по тексту документа уже ведутся, а финальное утверждение ожидается на заседании межправительственной рабочей группы в рамках форума «Путешествуй!». О намерении ввести безвизовые турпоездки между Росией и Вьетнамом ранее сообщал и аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Параллельно Россия ведет диалог с Индией о введении безвизового режима. Минэкономразвития подготовило предложения, предусматривающие безвиз для групп от 3 до 50 человек сроком до 21 дня. Однако, по словам представителей ведомства, процесс согласования с индийской стороной идет медленнее, чем хотелось бы, из-за сложностей с внутренними процедурами.

Спрос на азиатские направления среди россиян растет. По итогам 2025 года Вьетнам вошел в топ-10 самых популярных зарубежных стран, продемонстрировав впечатляющий рост турпотока на 834%. Особой популярностью Вьетнам пользовался в период февральских и мартовских праздников, несмотря на лидерство Египта и ОАЭ по общему числу бронирований.