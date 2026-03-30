Как изменится авиасообщение Хабаровска в 2026 году

Весенне-летний сезон 2026 года в аэропорту Хабаровск стартовал 29 марта и продлится до 24 октября. Пассажиров ждет расширение международных маршрутов и увеличение числа внутренних рейсов – от Москвы до Камчатки.

«Аэропорт продолжит наращивать авиасообщение как внутри страны, так и за её пределами. В этом сезоне также появятся новые сервисы для пассажиров», – сообщили в пресс-службе Хабаровского аэропорта.

Главные новинки – выход на новые рынки. Впервые в истории начнутся регулярные рейсы в Шанхай – 2 раза в неделю от «Авроры». Полеты в Харбин и Пекин увеличатся до 4 в неделю. Продолжатся рейсы «Аэрофлота» на Санью – 3 раза в неделю.

Впервые за 15 лет возобновятся чартеры в Далянь – с июня полеты выполнят «ИрАэро» и «Якутия». Последняя также запустит рейсы в курортные города Китая – Бэйдайхэ и Яньтай.

Впервые из Хабаровска полетят во Вьетнам: 22 апреля стартует рейс VietJetAir в Дананг, вскоре откроется продажа на Нячанг. Те же направления освоят и Nordwind.

Сохраняется активное авиасообщение с Таиландом: «Аэрофлот» полетит в Бангкок и Пхукет, запланированы чартеры в Паттайю (Утапао) и на Пхукет. Увеличится частота рейсов в Ташкент – до двух в неделю (Uzbekistan Airways).

На внутренних направлениях – масштабное усиление. В Москву будет до 6 рейсов в день («Аэрофлот»), в Екатеринбург и Санкт-Петербург – ежедневные вылеты («Уральские авиалинии»). В Сибири растёт нагрузка: в Новосибирск — до трёх рейсов в день (S7 и «Аврора»), в Красноярск и Иркутск – до 4 рейсов в неделю.

По Дальнему Востоку увеличится количество рейсов во Владивосток (до 4 в день), Южно-Сахалинск (до 6), Магадан и Петропавловск-Камчатский (по 2). «Якутия» свяжет Хабаровск с Якутском, Улан-Удэ, Анадырём, Мирным и Читой.

Сохраняются вертолётные перевозки в Амурзет («Тайга»), а внутрикраевые маршруты в Николаевск-на-Амуре (до 5 рейсов в день) и Советскую Гавань (до 5 в неделю) будут выполнять «Хабаровские авиалинии» и «Аврора».

Ранее «ФедералПресс» писал, что теплоходные рейсы из Хабаровска в Фуюань станут не только чаще, но и значительно быстрее.