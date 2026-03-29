Увеличена частота рейсов по популярным туристическим маршрутам

Гражданская авиация России перешла на весенне-летнее расписание. Перевозчики традиционно увеличивают частоту рейсов по популярным туристическим направлениям.

Так, группа «Аэрофлот» намерена выполнять полеты по 302 маршрутам, 53% из них – внутри страны. Например, «Россия» будет отправлять лайнеры из Красноярска в Махачкалу, Санкт-Петербург и Геленджик, «Победа» – из Ульяновска в Сочи.

S7 помимо прочего будет чаще летать из Москвы в Махачкалу, Минеральные Воды, Владикавказ и Санкт-Петербург, из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, а из Красноярска в Горно-Алтайск.

Расширяется и международная сеть: из Иркутска можно будет попасть в Санью и Гуанчжоу (КНР), из Новосибирска – в Сиань и Шанхай (КНР), а также на Иссык-Куль (Кыргызстан), из Краснодара – в Анталью (Турция).

Всего в новом сезоне открыто прямое авиасообщение в 37 стран. Попасть в Абхазию, Индию, Индонезию, Таиланд, Шри-Ланку, Сейшелы и Мальдивы без стыковок можно только отечественными авиакомпаниями. Беспересадочные маршруты в Алжир, Афганистан, Иорданию, Марокко, Оман, Эфиопию и Сербию обслуживают исключительно иностранные перевозчики.

При этом зарубежные компании тоже наращивают число рейсов на российском направлении. Air Serbia намерена летать в Белград из Нижнего Новгорода; Southwind Airlines – из Калининграда и Краснодара в Анталью, а из Жуковского в Стамбул; Red Sea – из того же Краснодара в Шарм-эль-Шейх. А новая узбекистанская авиакомпания FlyOne Asia заявила 5 маршрутов из Ташкента в Москву и регионы России.

Новое расписание будет действовать до последней субботы октября.