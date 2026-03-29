У туристов возникают вопросы к качеству нового песка в Анапе

Туристы, которые собираются летом в Анапу, конечно, рады, что вопрос с курортным сезоном решился – пляжи, по словам вице-премьера Виталия Савельева, планируется открыть к 1 июня, – но опасения остаются. В частности, из-за качества песка, который планируют завозить на побережье.

Кто-то переживает, что в нем много глины и почти нет ракушечника. Есть и эстетические претензии:

«Он похож на придорожную пыль. По цвету, вроде бы желтый, когда близко смотришь, но издалека зеленый».

Впрочем, как утверждают и представители власти, и местные жители, тревоги беспочвенны. По информации оперативного штаба Краснодарского края, песок для подсыпки побережья планируется завозить с согласованного Роспотребнадзором карьера в Темрюкском районе, он полностью соответствует санитарным нормам:

«Максимально близкий к составу грунта на пляжах, а именно содержащий кварц и биокарбонаты, образованные раковинами моллюсков».

«Этот песок берется из того места, где проходило русло реки, он, разумеется, отличается от морского, в нем попадаются кусочки глины, но другого варианта нет – намывать с моря не получится», – прокомментировал TourDom.ru общественный активист и блогер Макс Анапский.

Он добавил, что подобный опыт был: после мощных штормов в 2017 году на Центральный пляж Анапы завозили грунт из карьеров в Темрюкском районе.

Большую озабоченность вызывают и сроки – полностью подготовить побережье нужно к 1 июня. И если на отдельных участках это сделать будет легче – например, от Центрального пляжа до речки Можепсин, где достаточно узкая полоска, то от реки до поселка Витязево задача сложнее: там ширина берега около 50 м.

«Не знаю, как все успеют к началу лета, пока тишина. Надо срочно заключать контракт, должен быть один подрядчик, чтобы не получилось, кто в лес, кто по дрова. Ну, и частники, пользователи пляжей, на мой взгляд, должны подключаться», – отметил Макс Анапский.

