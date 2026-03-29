Туристы три дня летали между странами, пока их не пустили в Пулково

Трехдневная эпопея с рейсом JU-124 авиакомпании Air Serbia Белград – Санкт-Петербург закончилась: пассажиры таки добрались до Пулково. Правда, не все.

История началась еще вечером 26 марта, когда лайнер не смог приземлиться в пункте назначения: воздушное пространство было закрыто. После нескольких кругов экипаж принял решение вернуться в Белград. Повторная попытка, предпринятая 27 марта, тоже не увенчалась успехом: ограничения в Пулково не отменили, и самолету вновь отказали в посадке. В этот раз для возвращения в Сербию у него не хватало топлива, и пилоты взяли курс на Хельсинки.

После дозаправки в финской столице борт попытался взлететь, но не смог этого сделать из-за неисправности. Пассажиры рассказывали, что машину развернуло на ВПП на 180 градусов, в салоне запахло жженой резиной. В результате они были вынуждены провести почти сутки в терминале аэропорта Вантаа. Сначала им пообещали эвакуационный рейс в Петербург, но потом планы перевозчика изменились. Авиакомпания прислала новый борт, который доставил пассажиров обратно в Сербию.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Пулково, половину из них отправили рейсом JU-6124, и сегодня в 03:23 они с третьей попытки, наконец, вернулись домой. Остальным предоставили места на других лайнерах. По словам одного из пассажиров, некоторые решили лететь в Москву, а часть все еще остается в Белграде и отправится в Санкт-Петербург в понедельник или во вторник.