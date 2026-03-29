В Дагестане туристам не советуют самостоятельно ехать в горы

Кадры из Дагестана пугают. В горах – бурные потоки воды и камнепады, на улицах городов – затопленные чуть ли не по крышу автомобили. А еще проблемы с электричеством: в нескольких муниципалитетах, включая столицу, объявлен режим ЧС.

«Приехал в гости, пьем чай при свечах, вся первая Махачкала без света», – делится автор популярного в республике телеграм-канала.

По словам синоптиков, подобных ливней и наводнений, которые случились в Дагестане в последние дни, не бывало уже больше сотни лет.

Туристам тоже досталось.

«Вез гостей из Кунзаха (популярное у приезжих село в Гумбетовском районе. – Ред.) в аэропорт Махачкалы, видел много аварий, в том числе с машинами из регионов. А еще – большие пробки. Я застрял, пришлось туристов отправить на другой машине, еле-еле они успели на самолет», – делится один из организаторов т.н. авторских туров по Дагестану.

И категорически не рекомендует самостоятельно отправляться на легковушке в горы:

«Там камни на дорогах размером с автомобиль».

По словам представительницы туроператора «ЭтноМир Кавказа», пик непогоды был вчера, когда пришлось отменить ряд экскурсий, хотя в равнинные районы автобусы поехали.

«К счастью, погода наладилась: в Махачкале сейчас пасмурно, но в горах солнышко. Все сегодняшние поездки состоялись», – рассказала собеседница TourDom.ru.

Она добавила, что после Рамадана, который закончился в этом году 19 марта, туристов в Дагестан приехало много. Интересуются прежде всего живописными локациями, но и историческими достопримечательностями тоже – в первую очередь Дербентом.

О том, что обстановка постепенно приходит в норму, говорят не только туроператоры, но и сами туристы.

«Понимаю волнение людей, которые на днях должны приехать в Дагестан. Но переживать не стоит: денек, другой – вода уйдет. Она и так не везде, в общем-то, в Махачкале. А за горы точно не стоит переживать, здесь все ок», – успокаивает в чате отдыхающая.

При этом многие участники обсуждения сходятся во мнении, что мокро будет еще долго, а потому если и ехать в Дагестан в ближайшие дни, то только с резиновыми сапогами.

Ранее мы написали, как пережили большой потоп российские туристы, отдыхающие на Бали.