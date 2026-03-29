Prosecco на завтрак и люстры из Мурано: как устроен самый дорогой отель Сочи

1,758 млн рублей за неделю в Villas&Spa by Ostrova — это не просто койко-место у моря, а проживание в эксклюзивном вилловом комплексе в центре Сочи. На территории 16,5 га расположены всего четыре двухэтажные виллы — Лиловая, Лазурная, Золотая и Зеленая. Интерьеры выполнены с итальянской мебелью и люстрами из муранского стекла.

© runews24.ru

Каждая вилла включает гостиную на 8 персон, полностью укомплектованную кухню с техникой Miele и Bosch, кабинет с библиотекой и персональный бар. К услугам гостей — открытый подогреваемый бассейн, банный комплекс и собственная пляжная линия с наградой «Голубой флаг». Питание организовано в отдельном ресторане с панорамными окнами: на завтрак подают Prosecco, на обед — французское вино.

Для сравнения: ночь в пятизвездочном Mantera Supreme Seaside в Сириусе с видом на море стоит от 30-40 тысяч рублей. В новогодние праздники цены в премиум-сегменте Сочи доходили до 80-120 тысяч за ночь. Таким образом, неделя в Villas&Spa by Ostrova обходится примерно в 250 тысяч рублей за сутки — это один из самых высоких ценников на российском рынке.

Напомним, что Европа готовит туристам «горячий» сезон-2026 с водяными пистолетами и топорами. Россияне назвали Непал самым дешевым направлением для отдыха.