«Узнай Москву»: появился маршрут, посвященный фильмам Говорухина

На портале "Узнай Москву" появился пеший маршрут, который посвящен творчеству режиссера Станислава Говорухина и создан к 90-летию со дня его рождения.

"Новый тематический маршрут включает 15 объектов, запечатленных в фильмах известного режиссера. Такие работы Станислава Сергеевича, как "Место встречи изменить нельзя", "Брызги шампанского", "В стиле jazz", позволяют нам сегодня заглянуть в прошлое и увидеть, какой была столица в разные годы", - рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Начинается маршрут у ДК "ГЭС-2" на Болотной набережной. Это здание в неорусском стиле возвели в 1904-1908 годах для центральной электростанции, после реставрации в 2021-м здесь открылся Дом культуры. Это место можно увидеть в финале пятой серии "Места встречи изменить нельзя".

Дальше путь лежит к Дому на набережной (улица Серафимовича, д. 2). До 1952-го здание считалось самым высоким жилым домом Москвы. В "Брызгах шампанского" главный герой, лейтенант Володя, проходит через внутренний двор этого дома. А сцена дня рождения Тони демонстрирует интерьер одной из его квартир. Далее пересекаем Москву-реку по Большому Каменному мосту. Именно здесь в фильме "Место встречи изменить нельзя" Глеб Жеглов и Володя Шарапов впервые откровенно разговаривают друг с другом по дороге с работы. Следующая остановка - храм Василия Блаженного на Красной площади. Вместе с кремлевскими стенами он попал в кадр комедийной мелодрамы Говорухина "В стиле jazz".

Далее по маршруту отправляемся к Большому театру. В "Месте встречи изменить нельзя" именно здесь снимали сцену задержания вора Ручечника в исполнении Евгения Евстигнеева.

Финальная точка - особняк по адресу: Садовая-Сухаревская улица, д. 5, построенный в начале XX века Аполлосом Правдиным. По сюжету картины "Место встречи изменить нельзя" здесь располагалось отделение милиции. На лестнице этого особняка Глеб Жеглов ловко подкидывает кошелек вору по кличке Кирпич.