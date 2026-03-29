Россияне назвали города с лучшим обслуживанием в отелях

Зеленоградск, Владикавказ и Кисловодск возглавили рейтинг городов РФ с лучшим обслуживанием в отелях по мнению россиян. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"Лидером рейтинга стал Зеленоградск: в 48,5% отзывов упоминают радушие, вежливость и внимательность персонала, приятный ненавязчивый сервис и качественную ежедневную уборку. На втором месте с 45,5% оказался Владикавказ, в отелях которого работают очень доброжелательные и заботливые сотрудники, всегда готовые помочь и даже чем-нибудь угостить", - рассказали в компании.

Согласно исследованию, третью строчку занял Кисловодск (43,5%), где персонал в гостиницах "очень приветливый, улыбчивый, отзывчивый и гостеприимный". Многие также отмечают Тулу (40,5%), Ессентуки (40,2%), Махачкалу (40,6%), Выборг (39,6%), Великий Новгород (39,5%), Калининград (39%) и Ульяновск (38,2%).

В рамках исследования эксперты сервиса проанализировали 12 тыс. отзывов на несколько тысяч отелей, расположенных в ста самых популярных у туристов локациях по всей России. Это часть большого исследования отзывов гостей сервиса, в котором рассматривались различные параметры - от завтраков до работы персонала.