Кладовая Дальнего Востока: чем интересно Охотское море

Охотское море — суровый край на северо-западе Тихого океана, примечательный сочетанием арктического холода и исключительно богатой фауны. Его берега хранят следы древних культур и напоминают о подвигах русских первопроходцев. Сегодня эти воды — не только главная рыбная кладовая России и важный транспортный узел, но и притягательное пространство для экстремального туризма. При этом здесь остро проявляется конфликт дикой природы с человеком — источником экологических проблем. Об истории освоения этих земель, уникальном климате, обитателях моря и мерах решения экологических задач — в материале RT.

История поселений на Охотском море

Люди обживали побережье Охотского моря с глубокой древности. На острове Сахалин археологи обнаружили стоянки возрастом от 140 до 230 тыс. лет. Когда‑то эта суша соединялась с материком, и древние охотники пришли сюда по следам добычи. Позже, в I тысячелетии до н.э. — II тысячелетии н.э., здесь процветала так называемая охотская культура: её носители строили полуземлянки, охотились на китов и тюленей, разводили собак, почитали медведя.

В XVII веке на побережье вышли русские землепроходцы. В 1647 году в устье реки Охота они возвели острог, ставший опорным пунктом для сбора ясака (подати). Затем возникло Тауйское зимовье, позже преобразованное в острог. Со временем здесь обосновались русские поселения — Тауйск, Армань, Ола, Туманы, Ямск, Гижига. В них жили регулярные военные и казаки, промышленники, пашенные крестьяне, а также коренное население — коряки, эвены, камчадалы, якуты.

В XVIII—XIX веках административное устройство претерпевало изменения: Охотское побережье входило в Якутский уезд, затем в Иркутскую губернию, а с 1731 года было выделено самостоятельное Охотское правление. Гижигинск в 1783 году даже получил статус города и собственный герб.

На Сахалине, помимо русских, издавна жили нивхи (гиляки), айны и ороки (уильта). В XVIII—XIX веках здесь появляются японцы. Они занимались географическими исследованиями и составляли первые карты острова, а также основывали свои торговые фактории. Путешественник Мамия Риндзо в 1808—1809 годах изучал Сахалин, подробно описав быт его тогдашнего населения — народностей айнов, нивхов и ороков. Японские исследователи отмечали у местных жителей оригинальную медицину, основанную на дарах моря. А политик и исследователь Мацуура Такэсиро даже сравнил сходы айнских старейшин с парламентом в западных странах. С середины XIX века, после экспедиции Геннадия Невельского, на острове начали появляться русские сторожевые посты, и началась новая глава в истории края.

Природа, климат и фауна Охотского моря

Охотское море — одно из самых холодных среди дальневосточных. Зимой до трети его поверхности покрывается льдом, который на севере держится до 7–8 месяцев. Летом вода прогревается неравномерно: у берегов Хоккайдо — до +18,5 °C, а в северных районах моря — лишь до +6,5 °C. Солёность поверхностных вод колеблется от 32,8 до 33,8‰, а в прибрежных районах, куда впадают реки, снижается до 30‰.

Море впечатляет рельефом дна: шельф на севере и западе сменяется глубоководными котловинами на юге. Максимальная глубина — 3521 м в Курильской котловине. Курильская гряда насчитывает более 30 действующих вулканов, что обуславливает повышенную сейсмическую активность территории и риск возникновения цунами.

Уникальная особенность Охотского моря — свечение воды и льда, вызванное скоплениями микроорганизмов — динофлагеллятов. Это зрелище можно наблюдать редко, но оно незабываемо.

Флора и фауна сочетают арктические и умеренные виды. Насчитывается около 300 видов водорослей, включая бурые, красные и зелёные. В Охотском море изредка встречаются синий кит — крупнейшее млекопитающее планеты. Чаще в акватории можно наблюдать других крупных китообразных: финвалов, сейвалов, горбачей, а также гренландских китов, косаток и белух. Для защиты редких китов в последние годы созданы новые охраняемые акватории, в том числе в рамках Магаданского заповедника и других особо охраняемых природных территорий.

Охотское море — одно из немногих мест на планете, где в прибрежной зоне города можно увидеть сивучей (морских львов). Для Невельска на Сахалине эти огромные ластоногие стали визитной карточкой, поскольку с мая по июль живут прямо на брекватере (волнорезе напротив городского порта). Невельск — одно из трёх мест в мире, где сивучи обитают так близко к людям, наряду с Петропавловском-Камчатским и американским Сиэтлом.

Ихтиофауна северной части беднее (123 вида), зато на юге обитает более 300 видов рыб, из которых около 70-80, по разным оценкам, считают эндемиками. Промысловое значение имеют минтай, сельдь, треска, камбала, палтус, а из лососёвых — кета, горбуша, чавыча. Также здесь добывают камчатского краба, креветок, морских ежей.

Экологические проблемы Охотского моря

Ранее воды Охотского моря считались относительно чистыми, однако уже в XX веке начали проявляться признаки антропогенного воздействия. В последние десятилетия ситуация ухудшилась из‑за интенсификации добычи нефти и минерального сырья на шельфе. Основная проблема — загрязнение нефтепродуктами: нефть меняет состав воды, снижает биопродуктивность, токсична для живых организмов, а самоочищение идёт медленно, и под действием ветра плёнка покрывает огромные территории.

Дополнительную нагрузку создают реки, несущие бытовые и промышленные стоки, а также суда, которые загрязняют воду горюче‑смазочными материалами и бытовыми отходами. Кроме того, источниками загрязнения выступают буровые платформы, трубопроводы и танкеры, транспортирующие нефть. К числу негативных факторов относится и акустическое загрязнение от судоходства и промышленной деятельности. В результате экологический баланс нарушился, и если не начать решать эти проблемы, экосистеме моря может быть нанесён непоправимый ущерб.

Не меньшую угрозу представляет браконьерство. Долгое время нелегальный вылов краба, морского ежа, креветки и лосося значительно превышал легальный; в последние годы благодаря усилению контроля ситуация улучшается, но проблема до конца не решена, из-за чего истощаются запасы ценных видов морской фауны и нарушается баланс экосистемы.

В связи с этим на протяжении многих лет предпринимаются различные меры. Так, например, расширяются особо охраняемые природные территории: была увеличена площадь национального парка «Шантарские острова» и планируется создать китовый заказник в заливе Шелихова для защиты гренландских и серых китов, белух и косаток. В декабре 2024 года утверждена Стратегия сохранения охотоморской популяции серого кита.

Кроме того, волонтёрские движения проводят масштабные уборки прибрежных территорий. В августе 2024 года участники форума «ОстроVа» очистили побережье в селе Стародубском, собрав более 2 кубометров мусора, включая рыболовные сети и бочки. Также ведётся контроль за сточными водами и соблюдением правил рыболовства. Важным шагом стало завершение международно-правового оформления исключительных прав России на добычу биоресурсов в Охотском море: в 2014 году ООН признала центральную его часть российским континентальным шельфом, что укрепило контроль над морскими богатствами и позволило ограничить иностранное браконьерство.

Отдых на Охотском море в 2026 году

Отдых на Охотском море — это не возможность понежиться на пляже, а настоящее приключение. Здесь ценятся дикая природа и экстрим. Лучшее время для поездки — август и первая половина сентября, когда вода прогревается до +10—18°C, а погода наиболее комфортна.

Куда поехать? Среди наиболее доступных и популярных направлений — Сахалин и Камчатка; чуть более сложные в организации, но не менее впечатляющие — Магаданская область, Шантарские острова и Курилы. На Сахалине туристов ждут заброшенный маяк Анива (осмотр с воды), живописные мысы Великан и Птичий, лагуна Буссе — природный резервуар морепродуктов (устрицы, гребешки), а также бухта Тихая, где можно найти янтарь и понаблюдать за нерпами. Популярны организованные походы на пик Чехова (1045 м) с панорамой Охотского моря, восхождения на гору Быкова и пешие маршруты к грязевым вулканам (в т. ч. Южно‑Сахалинскому). На Камчатке стоит увидеть чёрные вулканические пляжи, а в Магадане — отправиться в заповедный полуостров Кони (часть Магаданского заповедника), доступный в рамках экотуров.

Активный отдых разнообразен: рыбалка на треску, камбалу, лосось (с мая по октябрь), «крабалка» (ловля крабов) в заливе Мордвинова, дайвинг на острове Монерон, круизы на катерах и снегоходах, а также сплавы по рекам. Из Магадана, Охотска и Сахалина организуют морские прогулки, в ходе которых можно увидеть серых китов, сивучей и косаток.

Чего опасаться? Климат непредсказуем: возможны штормы, туманы и резкое похолодание. Обязательна мембранная одежда, тёплые вещи и непромокаемая обувь. Медведи в лесах и на побережье — обычные соседи, поэтому в походах следует соблюдать осторожность и шуметь, чтобы их отпугнуть. Дороги к достопримечательностям часто грунтовые, а многие места доступны только на внедорожниках или с гидом. Жильё лучше бронировать за 2–4 месяца, особенно летом.

Интересные факты про Охотское море

У Охотского моря есть собственный праздник — День Охотского моря. Он отмечается во вторую субботу августа. Праздник был учреждён Магаданской областной Думой в 2022 году по инициативе педагогов и воспитанников Детского экологического центра Магадана, чтобы привлечь внимание к сохранению уникальной экосистемы Охотоморья.

До середины XVIII века море называли Ламским, Тунгусским, Камчатским. Современное его имя связано с поселением Охотск (или Охоцк), которое было заложено в устье реки Охота.

Береговая линия протянулась более чем на 10 тыс. км — для сравнения, это превышает расстояние от Москвы до Владивостока.

В Охотское море впадает около 120 рек, крупнейшая из которых — Амур, дающий до 65% всего речного стока.

Залив Терпения у юго-восточного берега Сахалина получил своё название из-за тумана. Пережидать туманную погоду здесь в 1643 году была вынуждена голландская экспедиция Мартина Геритсона де Фриза. Морякам действительно пришлось запастись терпением.

Есть здесь и так называемый «остров Недоразумения» — его в своё время забыли нанести на карту: вскоре ошибка была замечена и исправлена, а забавное название в итоге закрепилось.