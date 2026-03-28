Как жадность туриста обернулась потерей денег на суде

Отказ от тура и попытка вернуть через суд сумму, превышающую оплаченную, вылилась для туриста в финансовые потери. О том, как же так получилось, – в нашей статье.

Не пожелал ждать у моря погоды

В 2023 году Александр А. (имя изменено. – Ред.) забронировал у туроператора за 590 тыс. руб. поездку на Чукотку в составе небольшой тургруппы. По прилете из Москвы в Анадырь подвела погода. В течение 3 дней дальнейший путь в основную точку маршрута – поселок Лорино – оказался невозможен. Все туристы с пониманием отнеслись к форс-мажору – дождались благоприятных условий и продолжили программу, которая была вынужденно «уплотнена», но в итоге полностью выполнена. А Александра непредвиденная корректировка не устроила. Он купил себе обратный билет бизнес-класса и досрочно вернулся в столицу.

А затем потребовал через суд возврата стоимости тура, неустойку и компенсацию морального вреда – всего 1,7 млн руб., втрое больше, чем изначально заплатил.

Минус 40 тысяч

Судебная тяжба длилась 2,5 года. Турист настаивал на том, что ему не оказали оплаченные услуги. Туроператор в свою очередь ссылался на фактически понесенные расходы – ведь деньги, внесенные им за перелеты, экскурсии, проживание, вернуть по условиям договоров с поставщиками услуг было уже невозможно.

Суд первой инстанции полностью встал на сторону туроператорской компании. Однако апелляция поменяла решение и частично удовлетворила иск – постановила выплатить туристу 160 тыс. руб., менее 10% затребованной им суммы. После того как кассация поддержала это решение, Александр А. обратился в Верховный суд, но тот не запросил материалы дела для рассмотрения.

А вот далее формальная победа сыграла с туристом злую шутку. Юридическое агентство «Персона Грата», представлявшее в суде интересы туроператора, направило заявление о взыскании судебных расходов.

«Так как требование истца было удовлетворено лишь частично, то пропорциональная доля издержек ответчика может быть возложена на истца на основании ст.98 ГПК РФ», – пояснила юрист Екатерина Голубева.

В итоге, Александру А. присудили выплатить 200 тыс. руб. судебных издержек – на 40 тыс. больше компенсации, полученной за поездку, от которой он отказался.

Как видим, настойчивые попытки туриста добиться большего, не удовлетворившись решением апелляции в его пользу, привели лишь к росту судебных расходов. А в итоге обернулись для истца финансовой потерей.