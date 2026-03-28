В ГД намерены запретить авиакомпаниям взимать плату за звонки на горячие линии

Бесплатные звонки на горячую линию авиакомпаний в период задержек рейсов и ограничений полетов должны быть закреплены в законе. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов ("Единая Россия").

По его словам, несмотря на поручение Минтранса, на сайтах некоторых авиакомпаний по-прежнему сохраняется информация о платных звонках, что создает правовую неопределенность и, по сути, ставит пассажиров в неравные условия.

«В условиях, когда речь идет о задержках рейсов, особенно вызванных внешними факторами, пассажир не должен нести дополнительные расходы только за то, чтобы получить необходимую информацию о своем перелете. Поэтому целесообразно закрепить на законодательном уровне обязанность авиакомпаний обеспечивать бесплатный доступ к кол-центрам в таких ситуациях», — сказал депутат.

Кроме того, Кривоносов отметил, что необходимо предусмотреть бесплатную связь не только при ограничениях воздушного пространства, но и при любых существенных сбоях в перевозке, а также "установить единые стандарты информирования пассажиров и закрепить ответственность перевозчиков за ненадлежащее информирование".