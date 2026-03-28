Где летний отдых подорожает меньше всего

Летний отдых меньше всего подорожает в активно развивающихся туристических регионах Центральной России, Кавказа и Русского Севера, а также в Турции и нескольких странах Ближнего Востока, где из-за геополитической ситуации сейчас значительные скидки на размещение. Об этом ТАСС сообщил декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов.

"Стоит отметить ряд активно развивающихся туристических регионов России, где динамика цен остается более сдержанной. Речь идет о территориях, которые в последние годы активно формируют собственные туристические продукты, но пока не сталкиваются с таким уровнем перегрузки инфраструктуры, как крупнейшие курорты страны. К таким направлениям можно отнести регионы Центральной России и Русского Севера - Ярославскую, Тверскую и Вологодскую области, Карелию, а также часть регионов Северного Кавказа - Дагестан, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию", - сказал Акрамов.

Эксперт подчеркнул, что там туристический поток растет из года в год, но пока остается ниже показателей крупнейших курортных центров РФ. Это позволяет удерживать цены на более стабильном уровне. Помимо прочего, многие из перечисленных регионов для развития туризма сейчас используют гибкую ценовую политику - специальные тарифы, акции и пакетные предложения. Это позволяет им привлекать туристов и постепенно формировать собственные устойчивые туристические кластеры. В результате для путешественников такие направления становятся интересной альтернативой перегруженным курортам.

Также, по словам эксперта, не ожидается сильного подорожания на массовых зарубежных курортах, где между туроператорами идет жесткая ценовая конкуренция. В частности, туры в Турцию дорожают умеренно - примерно на 5-10%, что значительно ниже темпов роста предыдущих лет.

Динамика цен остается сдержанной и в странах Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта в регионе туристический поток туда заметно снизился, что уже приводит к снижению загрузки гостиниц и появлению значительных скидок на размещение в некоторых странах.