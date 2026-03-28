Россияне отказываются от путешествий на майские праздники

По сравнению с прошлым годом в 2026-м число купленных авиабилетов сократилось на 15%, количество бронирований гостиниц — 50%.

Такие подсчёты привели в компании OneTwoTrip. В свою очередь представители сервиса «Купибилет» зафиксировали сокращение спроса на перелёты сразу на 75% год к году.

В материале газеты «Коммерсантъ» сказано, что падение интереса к поездкам на майские праздники происходит в контексте ухода с рынка ближневосточных направлений из-за конфликта в регионе. В частности, в компании «Травелата» рассказали, что в прошлом году Объединённые Арабские Эмираты занимали 10% продаж туров в период с 1 по 11 мая. В туркомпании «Русский экспресс» заявили, что кризис на Ближнем Востоке в этом году стал одним из ключевых факторов, сдерживающих продажи. Вторым аналитики называют не очень удачную конфигурацию выходных в этом году, напомнив, что в 2025-м каникулы длились с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.