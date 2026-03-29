Вулкан Шивелуч вновь угрожает международному авиасообщению

Один из самых активных вулканов планеты – Шивелуч на Камчатке – выбросил пепел на высоту до 11 км, что опасно для авиаперевозок. Извержению присвоен максимальный, красный авиационный код, сообщает ТАСС со ссылкой на группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По словам специалистов, это уже второй масштабный выброс за сутки: после первого инцидента незначительное выпадение вулканической пыли было зафиксировано в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. Взрывоопасная активность продолжается, представляя прямую угрозу как для местных, так и для международных авиарейсов.

Шивелуч, чей возраст оценивается в 60–70 тыс. лет, остается одним из самых непредсказуемых объектов региона. Вулкан состоит из древней кальдеры и активного молодого конуса. Несмотря на то что он находится в 450 км от Петропавловска-Камчатского, близость к поселку Ключи (всего 50 км) и огромная высота выбросов делают его основным фактором риска для безопасности полетов в северной части Тихого океана. На данный момент мониторинг за состоянием исполина ведется в круглосуточном режиме, а авиаперевозчикам рекомендовано использовать запасные коридоры в обход зоны распространения пеплового шлейфа.

Вулканическая активность на Камчатке регулярно доставляет проблемы авиаторам. Так, в августе 2025 года произошло редкое синхронное извержение Ключевской Сопки и вулкана Крашенинникова. Тогда облака пепла на высоте 11,5 км вынудили диспетчерские службы изменить маршруты десятков трансконтинентальных рейсов, связывающих Азию и Северную Америку.