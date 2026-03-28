Россияне начали активно бронировать жилье на курортах к летнему отпуску

Россияне начали активно бронировать жилье на курортах на лето, за март число заявок увеличилось на 15%. Об этом ТАСС сообщили в сервисе онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

"Туристы начали активно бронировать жилье на российских курортах на это лето. Число бронирований в марте на них выросло на 15% по сравнению с февралем", - сказал представитель сервиса.

По данным аналитиков, средняя стоимость аренды краткосрочной жилья на морских курортах этим летом составляет 6 тыс. рублей за сутки. За год ставка увеличилась на 2%. В среднем россияне бронируют жилье на курортах на восемь суток, как и в 2025 году.

Наибольшая доля бронирований приходится на курорты Краснодарского края, далее по популярности идут Крым, курорты Балтийского и Каспийского морей. Сильнее всего за год вырос спрос на Крым - на 30-40% в зависимости от направления.

Самые частые фильтры, которые используют пользователи при поиске жилья - расстояние до моря, наличие Wi-Fi, кондиционера, отдельных спален, балкона и парковки.