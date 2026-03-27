Какие достопримечательности посмотреть в Магадане

Магадан — город на краю земли, чья история пропитана духом золотой лихорадки, трудовой доблестью и несгибаемой волей людей, сумевших обжить суровую землю вечной мерзлоты. Сегодня это не только крупный порт и центр золотодобычи, но и динамично развивающийся населённый пункт, хранящий память о своём непростом прошлом. Рассказываем об исторических корнях края, почему Магадан стал городом трудовой доблести, о недавнем землетрясении и самых интересных достопримечательностях.

Коряки, юкагиры, эвены: какие народы исторически населяли Магаданскую область (когда пришли русские)

Люди появились на территории современной Магаданской области ещё в эпоху верхнего палеолита, примерно в XV тысячелетии до н.э. Изучение таких стоянок, как Неглинка, Сибердик, Конго и Малтан помогло выделить сибердиковскую археологическую культуру, которая считается древнейшей в этих краях на сегодняшний день. В последующие тысячелетия здесь складывались культуры охотников и рыболовов, а ближе к середине I тысячелетия н. э. сформировалась древнекорякская культура, основанная на промысле морского зверя — китов, тюленей, сивучей.

К моменту прихода русских северное побережье Охотского моря населяли коряки, а материковые просторы, верховья Колымы с её притоками, принадлежали юкагирам. Примерно с XVI века в этих пределах начали кочевать оленеводы — эвены, которых русские первопроходцы называли ламутами (от эвенского «ламу» — «море»). Эвены постепенно ассимилировали или оттеснили часть юкагиров и коряков, заняв наиболее богатые охотничьи угодья и пастбища.

Проникновение русских на эти земли началось с присоединения северо-востока Азии к Российскому государству. В 1639 году отряд под началом Ивана Москвитина первым из русских достиг Тихого океана, выйдя на берег Охотского моря. Позже, в 1651–1653 годах, казак Михаил Стадухин исследовал северное побережье Охотского моря. Места их зимовок стали первыми русскими поселениями в тех краях возникли первые постоянные поселения: Тауйск, Ямск, Гижигинск. Долгое время эта территория оставалась неосвоенной окраиной, пока в начале XX века здесь не нашли золото.

«Город трудовой доблести»: история развития Магадана

История города началась с бухты Нагаева. В 1912 году бухта в Охотском море получила имя адмирала Алексея Нагаева, основоположника русской морской картографии. Летом 1929 года на её берегу возникла Восточно-Эвенская (Нагаевская) культбаза, давшая начало первому постоянному поселению. В 1930-м на берегу реки Магаданки (считается, что название происходит от эвенского «монг» — «сухое дерево, принесённое водами») начал строиться посёлок Магадан.

Ключевым моментом стало создание в ноябре 1931 года треста «Дальстрой». В феврале 1932 года в бухту прибыл пароход «Сахалин» с руководством треста во главе с Эдуардом Берзиным, а также первыми заключёнными. Берзин выбрал место для опорной базы в трёх километрах от бухты, где за короткий срок возвели бараки, мастерские и лесопильный завод. Уже в 1932 году появился первый водопровод, а в 1933 году началось возведение кирпичных зданий. Статус города Магадан официально получил 14 июля 1939 года указом Верховного Совета РСФСР.

В годы Великой Отечественной войны Магадан жил единым стремлением помочь фронту. Хотя город не выпускал танков и самолётов, колымчане добывали стратегически важное олово и золото. За годы войны было добыто 360 тонн золота и 19 тысяч тонн оловянного концентрата, открыто 17 новых месторождений. Всего на оборонные нужды на Колыме было собрано около полумиллиарда рублей. Среди прочего на эти средства построили танковую колонну «Пионер Колымы» и авиаэскадрилью «Советский полярник». За этот самоотверженный труд вклад Магадана в Победу был отмечен на государственном уровне, а впоследствии город удостоился почётного звания «Город трудовой доблести».

После войны Магадан превратился в крупный административный и культурный центр. Активно велось жилищное строительство, город ежегодно получал свыше 100 тыс. кв. метров жилья. 1960–80-е стали периодом формирования города нового типа: исторический центр органично дополнили современные микрорайоны. Сегодня Магадан продолжает развиваться, оставаясь важнейшим портом и центром золотодобывающего региона.

Землетрясение в Магадане

Колыма — сейсмоактивный регион. В марте 2026 года жители Магадана ощутили мощные подземные толчки. По данным геофизической службы РАН, магнитуда составила 5,8. В областном центре интенсивность сотрясений достигала шести баллов, в посёлках Ола и Палатка — до четырёх-пяти баллов. В городе наблюдались повреждения штукатурки, трещины на дорожном покрытии, а в некоторых районах временно отключалось электричество.

Как поясняют сейсмологи, природа местных землетрясений отличается от, например, камчатских. В Магаданской области они на поверхности, очаги залегают в коре на глубине до 30 километров, в то время как на Камчатке они глубинные и связаны с зонами субдукции (поддвига).

Сильные землетрясения случаются здесь нечасто — последнее аналогичное по силе фиксировали около десяти лет назад.

Как развивается Магадан и Магаданская область сейчас

Сегодня регион находится в фазе активного развития благодаря государственной поддержке и частным инвестициям. В мае 2025 года создана территория опережающего развития (ТОР) в границах Магадана с сохранением режима свободной таможенной зоны в Особой экономической зоне (ОЭЗ). Приоритетные направления — судоремонт, рыбопереработка, логистика, туризм.

Экономика региона по-прежнему базируется на золотодобыче — регион находится среди лидеров в этой отрасли в России (разрабатываются около 20 рудных и 300 россыпных месторождений). Развиваются рыбная промышленность и сельское хозяйство: в 2025 году заработал высокотехнологичный тепличный комплекс, и ожидается, что к июлю 2026 года он уже выйдет на полную мощность с годовым объёмом производства более 1000 тонн овощей.

Важным событием культурной жизни стало возрождение уникального дендрария — природно-исторического памятника с почти вековой историей. Заложенный в середине 1930-х годов первым директором краеведческого музея Александром Хмелининым, он служил экспериментальной площадкой для акклиматизации растений в условиях Крайнего Севера. Здесь экспериментально высаживали сорта чёрной смородины, земляники, малины, вырастили сирень и жёлтую акацию. После пожара и долгих лет запустения в конце 2023 года сотрудники музея приступили к восстановлению дендрария. Сегодня здесь вновь цветут ирисы, шиповник, курильский чай, растут монгольский дуб, даурская лиственница, сибирская кедровая сосна, а учёные продолжают эксперименты по озеленению суровой колымской земли.

Масштабные преобразования идут в городской среде Магадана в рамках инициированного президентом Путиным национального проекта. К осени 2026 года завершится благоустройство Магаданской площади с новым вантовым пешеходным мостом через реку Магаданку, а также набережной в бухте Нагаева — от парка «Маяк» до сквера «Морской». Ведётся строительство Морского туристического центра для приёма круизных судов (сдача — май 2027 года). В стадии реализации — родильный дом, школа на 1000 мест, образовательный центр для одарённых детей, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном «Северный Артек», а также проект по строительству нового аэровокзального комплекса.

Парк «Маяк» и другие достопримечательности Магадана

Главной городской достопримечательностью стал парк «Маяк», расположенный на территории бухты Нагаева. Благоустройство этой зоны началось в 2019 году. Сегодня здесь есть прогулочная набережная, каскадный светомузыкальный фонтан, детские и спортивные площадки, скейт-парк. Визитная карточка парка — белый маяк, рядом с которым установлена большая лодка.

От парка набережная ведёт в Морской сквер, где можно увидеть уникальные скульптуры Юрия Руденко: мамонта «Время», собранного из металлических деталей, и касатку из металла и камня. Согласно преданиям северных народов, косатки считались предками людей.

Тем, кто интересуется историей, стоит посетить Магаданский областной краеведческий музей. Особое внимание уделено экспозиции «Колыма. Севвостлаг 1932–1956», посвящённой трагической странице истории края.